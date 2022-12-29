У трактора оторвался распылитель: повреждены две машины, один водитель госпитализирован
Foto: DELFI

По информации пресс-службы Видземского регионального управления полиции, вечером 28 декабря на 21-м км дороги Лимбажи — Дучи (Лимбажский край) у ехавшего трактора Fendt с прицепом-цистерной оторвался распылитель.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В результате ЧП повреждены ехавшие по той же дороге автомобили VW Crafter и Subaru. Кроме того, водитель, управлявший VW Crafter, получил телесные повреждения, и был доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае