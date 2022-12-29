У трактора оторвался распылитель: повреждены две машины, один водитель госпитализирован

По информации пресс-службы Видземского регионального управления полиции, вечером 28 декабря на 21-м км дороги Лимбажи — Дучи (Лимбажский край) у ехавшего трактора Fendt с прицепом-цистерной оторвался распылитель.
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В результате ЧП повреждены ехавшие по той же дороге автомобили VW Crafter и Subaru. Кроме того, водитель, управлявший VW Crafter, получил телесные повреждения, и был доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.
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