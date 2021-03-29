У водителя зарегистрированного в Эстонии автомобиля изъяли 65 500 евро наличными

Управление Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) начали уголовный процесс по факту незадекларированной крупной суммы денег, которую изъяли у водителя зарегистрированного на территории Эстонии транспортного средства. В VID не исключают, что, возможно, средства были получены незаконным путем.

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Как отмечает в пресс-центре VID, деньги обнаружили во время контроля за внутренними границами. Отвечая на вопрос таможенников, есть ли у него наличные средства, водитель предъявил 5500 евро. Однако при проверке в багажнике нашли еще 60 000 евро, происхождение которых мужчина не смог объяснить.

Следствие по делу продолжается.