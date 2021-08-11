У Юргиса Лиепниекса и Лато Лапсы прошли обыски

Во вторник сотрудники правоохранительных органов провели у политтехнолога Юргиса Лиепниекса и публициста Лато Лапсы обыски, свидетельствуют публичные заявления обоих лиц.

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Лиепниекс в сети Twitter отметил, что во вторник обыски прошли у него дома и на работе. Изъяты компьютер и телефон. "Когда в последний раз у вас дома и на рабочем месте были обыски с собаками, шесть человек весь день, компьютер, телефон изъяли, потому что, возможно, предприятие, которым вы руководите, не уплатило должным образом налоги в размере нескольких тысяч", - пишет Лиепниекс.

Лиепниекс утверждает, что формально сотрудники правоохранительных ищут договора, которые уже давно поданы в Службу госдоходов. В результате обысков весь частный фото и видеоархив теперь находится "в каком-то VID".

По словам Лиепниекса, несколько месяцев назад его уже пытались обвинять в связи с уголовным делом, по которому публицист Лато Лапса обвиняется в клевете на адвоката Ромуальда Вонсовича.

Лато Лапса также распространил сообщение. Не называя названия правоохранительных органов, он отметил, что во вторник сотрудники правоохранительных органов на несколько часов его задержали, провели обыски в автомобилях и по месту жительства. Также он был вынужден подписаться под тем, что не будет разглашать информацию об "очередном сфабрикованном уголовном деле".

В разговоре с агентством LETA он отметил, что не может ничего больше комментировать.

В среду VID, не называя участников обысков, проинформировал, что Налоговая и таможенная полиция VID расследует уголовный процесс о совместных подозрительных сделках юридических и физических лиц с целью, возможно, уклониться от уплаты налогов в крупных размерах и легализовать средства, нажитые преступным путем.