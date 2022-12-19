Убийца Бункуса в 90-е годы уже был судим за убийство

Расследование убийства адвоката Мартиньша Бункуса завершено. Выяснилось, что оно было организовано криминальным авторитетом Геннадием Валягиным, у которого были хорошие отношения с двумя арестованными в настоящее время бизнесменами Михаилом Ульманом и Александром Бабенко. А стрелок, которому было поручено исполнение преступления, оказался ранее судим за убийство латвийского торговца алкоголем Харальда Ветера, сообщает TV3.

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В 1990-х Геннадий Валягин представлял так называемую группировку Ивана Харитонова, вторую по влиянию после пардаугавской. Деньги, которые вымогали у предпринимателей путем рэкета, легализовали через покупку недвижимости в Латвии и за границей. Валягин по кличке "Длинный" считался в то время правой рукой Харитонова, управлял казной группировки и отвечал за отмывание денег.

Лидеры группировки сели на скамью подсудимых после долгих усилий полиции, потому что важные свидетели были убиты, сбору доказательств чинились препятствия. Валягин был осужден и освобожден из тюрьмы в 2000 году. Все это время он сохранял влияние и связи в криминальной среде как в странах Балтии, так и в России — так считают в полиции. Есть основания предполагать, что полиция считает Валягина организатором убийства Бункуса.

"Это топ-представитель организованной преступности. Один из лидеров с девяностых. Одно из его направлений работы — заказные убийства. Он их планировал с особенной хитростью", — рассказ Роман Яшин, глава Первого отделения Управления криминальной полиции. По его словам, Валягина хорошо знали заказчики убийства — предприниматель Михаил Ульман, глава холдинга MONO, и его бизнес-партнер Александр Бабенко. Бабенко и Валягин были знакомы давно и были связаны как дружескими, так и бизнес-отношениями.

Исполнитель убийства, Виктор Кривошеев, был осужден за убийство бизнесмена Харальда Ветера в 1997 году. Ветер был главой фирмы Veta, которая занималась производством и продажей алкоголя. Ветер выехал из дома в Елгаве, был похищен и потом найдет мертвым. За его убийство осудили пятерых, в том числе Кривошеева.

Кривошеев отсидел 15 лет, уехал в Россию и получил российское гражданство. Однако уже 27 сентября 2016 года, по данным полиции, он пытался убить Бункуса — однако покушение сорвалось, оружие не сработало.

По словам прокурора Алдиса Ласманиса, за убийство все причастные должны были получить 300 000 евро. Кривошееву не выплатили все обещанное, он стал требовать деньги, в результате чего возникла угроза его собственной жизни. Тогда он обратился в правоохранительные органы и попросил защиты в обмен на информацию об убийстве Бункуса.

В марте в Риге был застрелен Геннадий Валягин. Это связывают с внутренним конфликтом в группировке, связанным с грузами наркотиков. После смерти Валягина Кривошеев изменил свое мнение и стал препятствовать работе следствия, попытался воздействовать на свидетелей. В настоящее время Кривошеев находится под арестом.

Бункус, будучи администратором неплатежеспособности компании REGO TRADE, в правление которой входил Ульман, пытался взыскать убытки с правления. Кроме того, Бункус был администратором обанкротившейся компании Aizko и заподозрил, что она занималась отмыванием денег, о чем сообщил в Комиссию рынка финансов и капитала и Банк Латвии. Компания Aizko была связана с принадлежащими Ульману компаниями, в том числе с ней был заключен инкассационный договор у магазинов Mego, которые тогда принадлежали Бункусу. Однако компания Aizko была только посредником, в реальности инкассацией занималась компания Evor. А инкассация была нужна для того, чтобы выдать за полученные от инкассации средства деньги неизвестного происхождения. Реально же полученные от инкассации деньги уходили в "теневую экономику".

Бункус вскрыл эту схему и сообщил о ней в прокуратуру, как и подозрительной цепочке сделок компании REGO TRADE. Уже тогда он опасался за свою безопасность и сообщил генеральному прокурору о конфликте с Ульманом.