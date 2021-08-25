Убийца бывшего прокурора Лозе приговорен к 14 годам тюрьмы
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После отказа Департамента уголовных дел Верховного суда рассматривать кассационную жалобу вступил в силу обвинительный приговор за убийство с корыстными целями бывшего прокурора Бируты Лозе 1932 г. рожд. Суд приговорил Эдгара Кадикиса к 14 годам лишения свободы с пробационным надзором на 2 года.

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Решение Верховного суда обжалованию не подлежит.

При определении наказания суд апелляционной инстанции учел характер совершенного преступления и причиненный ущерб, а также личность подсудимого, его отношение к преступлению, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, а также принципы индивидуализации и соразмерности наказаний, апелляционный суд счел возможным назначить обвиняемому наказание ниже среднего предела, предусмотренного законом для соответствующего уголовного преступления.

Рассмотрев ранее дело в кассационной инстанции, 22 апреля этого года Верховный суд отменил решение Рижского окружного суда от 4 июня 2020 года в части взыскания с обвиняемого в пользу государства расходов на адвоката.

Первоначально обвиняемому было предъявлено обвинение по п. 2 и 9 статьи 117-й Уголовного закона — умышленное убийство в корыстных целях, зная о беспомощном состоянии потерпевшего.

Апелляционный суд, рассматривая дело 4 июня 2020 года, исключил квалифицирующий признак — состояние беспомощности, и признал обвиняемого виновным по п. 9 статьи 117-й Уголовного закона, предусматривающей лишение свободы на срок до 15 лет с пробационным надзором на срок до двух лет.

Бирута Лозе в марте 2018 года вышла из своего дома в Марупе и пропала. Ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено 13 апреля в дюнной зоне в Саулкрастском крае.

С самого начала одной из основных версий следствия было то, что убийство совершено в корыстных целях и не связано с прежней профессиональной деятельностью женщины.

Позже выяснилось, что женщина уже ранее жаловалась на Кадикиса в полицию и сообщала об угрозах убийства с его стороны.

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