Убийца водителя трамвая приговорен к 17 годам тюремного заключения (ОБНОВЛЕНО)
Foto: Liepājas tramvajs

В Курземском районном суде вынесен приговор убийце вагоновожатого: Саят Абасов приговорен к 17 годам лишения свободы, а также последующему надзору на три года.

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уд также постановил взыскать с Абасова в пользу потерпевшей моральную компенсацию в размере 10 000 евро, а также 2500 евро в пользу государства, которое ранее выплатило потерпевшей эту сумму в качестве моральной компенсации.

Как сообщает "Курземес вардс", 62-летний бывший участковый инспектор полиции Абасов 1 апреля этого года на трамвайной остановке, находясь в трамвайном вагоне в состоянии алкогольного опьяненя, в гневе от того, что на остановке не открылись двери, возле которых он стоял, начал конфликт с водителем трамвая.

Он подошел к дверям кабины вагоновожатого и, когда водитель трамвая их открыл Абасов кулаком ударил его в плечо, а затем вытащил из кармана куртки взятый с собой нож и ударил им в шею водителя трамвая, где находится сонная артерия, а также в грудную клетку.

После этого Абасов вышел из трамвая, протер окровавленный нож и ушел, не оказав помощи пострадавшему. От полученных ранений вагоновожатый вскоре скончался.

Абасов в суде неоднократно просил прощения, утверждая, что очень сожалеет о содеянном, однако вину в убийстве не признает. Он считает, что виновен в нанесении тяжких телесных повреждений, в результате чего наступила смерть пострадавшего. Он также утверждал, что не хотел убивать водителя трамвая, а только припугнуть.

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