Убийство на выпускном: скрывавшегося в Испании и выданного Латвии мужчину приговорили к семи годам

Курземский районный суд приговорил Гатиса Звингулиса, задержанного год назад в Испании, в семи лет лишения свободы с пробационным надзором два года. Он обвиняется в умышленном нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть по неосторожности.

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Объявленного в международный розыск мужчину 1982 года рождения задержали 8 ноября в Испании, в Мурсии, где он прятался от правосудия.

В 2017 году Звингулис, находясь в небольшом населенном пункте Злекас под Вентспилсом на выпускном девятиклассников вступив в конфликт с родственником одного из выпускников. Звингулис был пьян, и у него был с собой нож, которым он насес ранения своему оппоненту.

Преступник скрылся и был объявлен в международный розыск, и год назад его задержала испанская полиция.