Убийство под Екабпилсом: суд указал на бездействие полиции в связи с уголовными делами против Русиньша

Суд предпринял возможные процессуальные действия для обеспечения рассмотрения находящихся в судопроизводстве уголовного дела в отношении Леонса Русиньша, который в настоящее время находится в розыске за убийство в Екабпилсском крае, заявила председатель Земгальского районного суда Лига Ашмане.

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В производстве Земгальского районного суда находится уже три дела против Русиньша. 26 августа прошлого года он был признан виновным в невыполнении решения о защите от насилия и был приговорен к лишению свободы на 25 суток, сообщили в Судебной администрации.

По второму уголовному делу, которое рассматривалось 17 апреля текущего года, суд принял решение о привлечении обвиняемого к уголовной ответственности в принудительном порядке, поскольку он не явился в судебное заседание.

В свою очередь, по третьему уголовному делу 8 февраля Земгальский районный суд применил к обвиняемому меру пресечения — арест, объявил его в розыск и приостановил производство по уголовному делу до момента, когда обвиняемый будет найден.

Суд обязал Ауструмземгальский участок Земгальского регионального управления Госполиции разыскать обвиняемого.

"Суд, учитывая вышеизложенное, предпринял возможные процессуальные действия для обеспечения рассмотрения имеющихся в судопроизводстве уголовных дел. Дальнейшая работа должна быть проведена полицией, но, к сожалению, Ауструмземгальский участок Госполиции Земгальского региона не сделал этого", — заявила председатель Земгальского районного суда Лига Ашмане.

16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери была зарезана женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леонс Русиньш, который месяцами угрожал и преследовал женщину, об этом регулярно сообщалось в полицию, но женщина не защитили.

Начальник Госполиции Армандс Рукс распорядился начать служебную проверку в связи с убийством женщины в Екабпилсском крае, чтобы "удостовериться, что полицейские действовали в соответствии с нормативно-правовой базой, достаточно активно и профессионально".