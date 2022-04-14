Убийство в микрорайоне Югла: полиция задержала подозреваемого (ОБНОВЛЕНО В 20.55)

Управление уголовной полиции Рижского региона сообщает, что в пятницу благодаря информации, полученной от жителей, удалось задержать мужчину, подозреваемого в убийстве.

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Задеранным оказался молодой мужчина 2001 г.р. По данным полиции, розыск был объявлен в связи с убийством мужчины (1964г.р.) в микрорайоне Югла.

По даннным полиции, преступление было совершено 5 апреля. На теле мужчины без определенного места жительтва констатровали многочисленые ножевые ранения. По предварительным данным, жертва и нападавший не были знакомы, а убийство могло быть совершено во время ссоры.

Полиция благодарит жителей, сообщивших важную информацию, благодаря которой разыскиваемого удалось идентифицировать и задержать.