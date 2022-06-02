Убийство в Московском форштадте: невменяемый сын убил отца, дело направлено в суд

Сотрудники 1-го отдела 1-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона в течение трех месяцев завершили расследование убийства, совершенного на ул. Маза Лубанас. Материалы дела переданы в Рижскую Восточную прокуратуру.
Согласно материалам дела, убийство на бытовой почве было совершено вечером 22 февраля 2022 года. Во время скандала сын (1979 г.р.) нанес своему отцу восемь ножевых ранений в область груди, головы и левой руки. От полученных травм пострадавший скончался.
В рамках уголовного процесса обвиняемому была проведена комплексная судебная психиатрическая и судебная психологическая экспертизы. Во время проверки эксперты установили, что в момент совершения преступления нападавший болел психическим заболеванием. Мужчина болен до сих пор и не отдает отчет своим действиям.
Согласно заключению экспертов, обвиняемый признан невменяемым, поэтому к нему будут применены медицинские меры принудительного характера.