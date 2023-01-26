Убийство в Новогоднюю ночь: полиция задержала подозреваемого
Foto: LETA

Как уже сообщалось ранее, в ночь с 31 декабря на 1 января 2023 года, в Вентспилсе, в ходе конфликта во дворе многоквартирного дома по ул. Саулес был убит мужчина — его тело нашли около 02.40. Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого начался розыск предполагаемого подозреваемого.

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На этой неделе полиции удалось задержать подозреваемого, сейчас он помещен под арест. По предварительным данным, между мужчинами в Новогоднюю ночь произошел конфликт, который перерос в физическое насилие с летальным исходом.

Сотрудники Вентспилсского бюро уголовной полиции продолжают расследование.

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