Убийство женщины в Екабпилсе: убийца до сих пор в розыске, полиция начала служебное расследование

Начальник Госполиции Армандс Рукс предоставит сегодня комментарий по резонансному делу об убийстве матери двоих детей в Екабпилсе. Жестокое преступление совершил объявленный в розыск Леонс Русиньш, который долгое время преследовал женщину. Полиция знала о преследованиях, но не смогла защитить жертву.

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Чтобы убедиться в том, что местная полиция действовала согласно нормативным актам, достаточно активно и профессионально, Рукс распорядился провести служебное расследование.

"В настоящее время конкретная ситуация тщательно и детально изучается Госполиция проверяет эффективность существующей правовой базы и ее возможные недостатки при оценке этого и других подобных случаев: достаточно ли этой правовой базы и что делать с лицами, на которых существующие санкции не действуют, когда они нарушают запрет на временную защиту", — говорится в официальном сообщении Госполиции.

В полиции отметили, что в отношении Русиньша было начато 19 уголовных процессов, 18 из которых — неисполнение постановления о защите от насилия (ч. 1 ст. 168 УЗ Латвии — Злостное неисполнение постановления о защите от насилия — наказывается кратковременным лишением свободы, или принудительными работами, или штрафом).

"Человек был помещен под стражу и он был приговорен к временному лишению свободы. Закон предусматривает, что за данное правонарушение лицо может быть подвергнуто временному лишению свободы на срок от 15 суток до трех месяцев, что определяется судом. От этого мужчины по решению суда требовалось пройти курс социальной реабилитации для снижения уровня насилия, что он не выполнил. Также по фактам правонарушений в отношении этого лица было возбуждено несколько дел об административных правонарушениях и наложены денежные штрафы", — пояснили в Госполиции.

Ранее уже сообщалось, что 16 апреля полиция получила информацию о том, что на дороге где-то в глуши некий мужчина нанес женщине 1983 года рождения смертельные телесные повреждения и скрылся. Прибыв на место, полиция начала неотложные процессуальные действия. Мужчина был объявлен в розыск.

Выяснилось, что между жертвой и подозреваемой в месте происшествия был конфликт, который закончился нанесением жертве телесных повреждений, несовместимых с жизнью. У происшествия были свидетели. Как сообщает Латвийское телевидение, он убил ее на глазах ее матери и ребенка. После этого он уехал на машине, задержать его не удалось.

Выяснилось также, что у мужчины были личные мотивы и его действия были умышленными. Он и раньше попадал в поле зрения полиции из-за агрессивных действий, направленных против этой женщины, и не выполнял решение суда, запретившего ему к ней приближаться. В основном эти нарушения выражались в том, что он использовал средства связи и социальные сети, чтобы оскорблять других людей, связанных с этой женщиной.

По информации "Панорамы", он терроризировал женщину год. Постоянно звонил, слал сообщения, пытался поджечь дверь. И сама жертва, и ее близкие, соседи и коллеги неоднократно обращались в полицию, которая оштрафовала его на 250 евро за хулиганство. Это его не остановило, и преследование продолжилось. Он преследовал и коллег женщины, и одна из них рассказала передаче, что теперь они боятся выходить из дома. На рабочем месте женщины подтвердили, что Русиньш парализовал работы учреждения минимум на полгода.

"Последние шесть месяцев от этого человека мы получали нескончаемое количество звонков, сообщений и е-мейлов с угрозами. Иногда это было 1000 звонков в день", — рассказала представитель учреждения Илзе Арая.

Коллега убитой рассказала, что в последнюю неделю он угрожал: "Я приеду, вам всем конец". Последний раз он подкараулил женщину в парикмахерской и сказал ей, что ее ждет черный мешок.

Полиция сообщает, что реагировала на каждое нарушение, были и уголовные, и административные процессы, итогами которых были штрафы и кратковременное лишение свободы. По словам Лауриса Арайса, главы Земгальского регионального управления полиции, он был обязан посещать специальную программу для предотвращения насилия, но не посещал ее, из-за чего был начал еще один уголовный процесс.

Всех, кто видел мужчину, полиция просит звонить по номеру 67006736 или 110. Он может быть опасен, к нему лучше не приближаться. Русиньш объявлен в международный розыск. Как сообщает "Панорама", есть вероятность, что он мог уехать из Латвии или покончить с собой.