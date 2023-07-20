Убийство женщины в Юрмале: преступник убил бывшую подругу за показания по уголовному делу

Верховный суд (ВС) отказал начать кассационное делопроизводство по делу об убийстве в Юрмале, в этой связи в силу вступил приговор, согласно которому обвиняемый был приговорен к пожизненному заключению.

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Рижский районный суд вынес приговор в октябре 2022 года. После этого адвокат осужденного подал апелляцию, однако Рижский окружной суд оставил это решение в силе. Затем адвокат решил подать кассационную жалобу в Верховный суд, но ВС ее отклонил.

Согласно обвинительному заключению, в апреле 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а также из чувства мести решил расправиться со своей бывшей подругой, которая дала против него показания по одному уголовному процессу. На основании этих показаний он был признан виновным и осужден.

Преступник подстерег свою жертву на улице, после чего нанес не менее 50 ножевых ранений. В результате полученных ранений женщина скончалась.