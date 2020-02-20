Убившую троих человек парочку посадили на 22 и 25 лет

Земгальский окружной суд в Айзкраукле вынес приговоры двоим преступникам, убившим троих человек. Один подсудимый получил 25 лет лишения свободы, второй — 22 года. Помимо этого, по отбытии наказания оба будут находиться под полицейским надзором еще четыре года, сообщает LETA.

Все преступления были совершены летом прошлого года. В июне года обвиняемые собирались помочь по хозяйству своему знакомому на одном из хуторов в окрестностях Резекне. Однако после совместного распития алкоголя между ними завязалась драка. В итоге, обвиняемые отвезли свою жертву в безлюдное место в Лудзенском крае, где и убили, спрятали в заброшенном доме и подожгли.

Второе преступление было совершено в августе 2018 года. Обвиняемые гостили у своего знакомого в волости Иршу, где распивали спиртное. Затем между гостями и хозяевами дома вспыхнул конфликт, в ходе которого домовладельцев убили, а затем их тела спрятали в строении и подожгли. После этого преступники забрали велосипеды своих жертв, чтобы быстрей скрыться с места происшествия.