Участились случаи фишинга через поисковики. Как распознать мошенников?

Мошенники стали активно использовать метод фишинга при котором информация о клиентах добывается злоумышленниками через размещение рекламы в верхних строчках поисковых систем, копирующей веб-сайты популярных банков или поставщиков услуг.

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Размещенная в поисковой системе реклама содержит ссылки, перейдя по которым клиент попадает на веб-сайт, который почти ничем не отличается от настоящего. Цель такого мошенничества - любыми способами заставить клиента ввести свои данные доступа и другие личные данные на поддельном сайте. Этот метод используется мошенниками наряду с другими распространенными способами фишинга - рассылкой SMS и электронных сообщений, содержащих ссылки на сайты злоумышленников.

"Злоумышленники продолжают придумывать все новые способы обмана, и мы видим, что этот прием построен на желании мошенников воспользоваться занятостью и незнанием людей, ведь редко кому придет в голову, что адрес банка, который он сотни раз искал в интернете, может вдруг привести куда-то не туда. Несмотря на то, что сайты мошенников постоянно выявляются и блокируются, злоумышленники продолжают создавать новые страницы, поэтому, если планируете совершать в интернете какие-либо действия с использованием своих данных, будьте особенно внимательны", - говорит Робертс Бирзгалис, руководитель Отдела ИТ-безопасности банка Citadele.

Как работает фишинг

Мошенник размещает рекламу, например, в поисковой системе Google, чтобы она появлялась первой в результатах поиска.

Человек, думая, что это результат его поиска, нажимает на мошенническую ссылку.

Человек направляется на фишинговый сайт, который выглядит очень похожим на оригинальный сайт реального поставщика услуг.

Фишинговый сайт пытается украсть личные данные человека (логин, пароль, коды авторизации, данные платежных карт).



Как распознать фишинг

Всегда проверяйте адрес сайта в адресной строке браузера - не содержит ли он измененных символов или лишних слов. Если вы этот сайт посещаете часто, добавьте его в закладки.

Не открывайте первую попавшуюся ссылку, отмеченную как реклама в популярных поисковых сервисах, не проверив адрес сайта.

Прежде чем ввести личные данные (логин, пароль, коды авторизации, данные платежной карты) на каком-нибудь сайте, еще раз убедитесь, что сайт является настоящим.

Обращаем вaше внимание, что PIN-код карты никогда не используется для подтверждения платежей или каких-либо других действий в интернете, поэтому его ни в коем нельзя вводить на веб-сайтах.