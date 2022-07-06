Учебные полеты F-18 могли быть причиной шума, похожего на взрывы
Foto: Pixabay

Военный самолет F-18, совершая тренировочный полет в районе Талси, мог стать причиной громкого шума, похожего на взрыв. Об этом порталу Delfi сообщили в Минобороны Латвии.

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Государственная пожарно-спасательная служба в среду вечером также сообщила в соцсети Twitter, что вечером 6 июля было получено несколько сообщений из Стенде о громком шуме, напоминающем взрыв.

Обследовав территорию, а также связавшись с Госполицией, сотрудники ГПСС не обнаружили место возможного взрыва.

О пугающем шуме в районе Талси сообщили и пользователи, указав, что громкий звук перепугал размещенных там украинских беженцев.

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