Учебные полеты F-18 могли быть причиной шума, похожего на взрывы

Военный самолет F-18, совершая тренировочный полет в районе Талси, мог стать причиной громкого шума, похожего на взрыв. Об этом порталу Delfi сообщили в Минобороны Латвии.
Государственная пожарно-спасательная служба в среду вечером также сообщила в соцсети Twitter, что вечером 6 июля было получено несколько сообщений из Стенде о громком шуме, напоминающем взрыв.
Обследовав территорию, а также связавшись с Госполицией, сотрудники ГПСС не обнаружили место возможного взрыва.
О пугающем шуме в районе Талси сообщили и пользователи, указав, что громкий звук перепугал размещенных там украинских беженцев.
Draugi ziņo, ka Talsos tikko bijis tāds kā milzu sprādziens un nu visi viesnīcā esošie ukraiņi pārbijušies stāvot pagalmā. Varbūt ir info, kas tas bija?— Unāma (@EvijaUnama) July 6, 2022