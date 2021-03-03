Учителя обматерили во время онлайн-урока: делом займется полиция

Администрация Елгавской средней школы технологий обратилась в полицию с заявлением с просьбой оценить распространяемое в публичном пространстве видео, на котором ученики этого учебного заведения унижают и оскорбляют матом учителя математики Дзинтру Озолу.

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Директор школы Валентина Майдо подтвердила, что проинформирована о ЧП, а также указала, что подготовлено заявление для обращения в полицию.

"С одним учеником, который принимал в этом участие, а также с его родителями мы встретимся онлайн в четверг, поскольку семья находится на карантине. Другой ученик придет на встречу со своими родителями, чтобы обсудить недопустимое поведение", — указала Майдо, добавив, что подобные случаи стали повторятся все чаще.

"Учителя не защищены. Кроме того, подобные случаи мешают учиться тем, кто хочет это делать", — пояснила директор школы.

Прямой эфир урока математики — ролик на 10 секунд -появился на платформе TikTok: один из учеников призывал педагога повеситься, а затем сопроводил свой призыв ругательствами.