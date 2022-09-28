Уехал из Латвии в Австрию и пропал: полиция разыскивает пропавшего мужчину

Рижское региональное управление полиции (Баложский участок) разыскивает Эдгара Мискарова (1987 г.р.), который 22 сентября через Венгрию отправился в Австрию, однако после 25 сентября не выходит на связь.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Его приметы: рост 193 см, худощавый, волосы короткие черные, носит черную бороду.

Был одет: синяя летняя куртка, серая майка, светло-коричневые вельветовые брюки, коричневые ботинки.

Особые приметы: большая родинка на правой стороне шеи.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67099200 или 110. Также можно писать: ovg.balozi@riga.vp.gov.lv.