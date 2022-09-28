Уехал из Латвии в Австрию и пропал: полиция разыскивает пропавшего мужчину

Рижское региональное управление полиции (Баложский участок) разыскивает Эдгара Мискарова (1987 г.р.), который 22 сентября через Венгрию отправился в Австрию, однако после 25 сентября не выходит на связь.
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Его приметы: рост 193 см, худощавый, волосы короткие черные, носит черную бороду.
Был одет: синяя летняя куртка, серая майка, светло-коричневые вельветовые брюки, коричневые ботинки.
Особые приметы: большая родинка на правой стороне шеи.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 67099200 или 110. Также можно писать: ovg.balozi@riga.vp.gov.lv.
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