Уголовное дело, связанное с Созиновым, заведено об отмывании денег
Foto: LETA

Уголовное дело, в рамках которого был задержан начальник бюро криминальной полиции Земгальского регионального управления государственной полиции Андрей Созинов, заведено Службой государственной безопасности (СГБ) о возможном отмывании денег.

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В четверг вечером СГБ сообщила, что 24 мая служба возбудила уголовное дело в связи с подозрениями в отмывании денег в крупных размерах и уклонении от указания информации об имуществе или других крупных доходах в декларации государственного должностного лица.

В рамках уголовного дела процессуальные действия проводились на 18 объектах, в том числе в отдельных зданиях Госполиции.

Двое задержанных в настоящее время находятся на свободе. У одного из этих лиц есть статус подозреваемого и мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а информацию о статусе второго лица СГБ не предоставляет.

25 мая отдел по связям с общественностью Госполиции сообщил, что двое сотрудников полиции задержаны, а их рабочие места подверглись обыску.

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