Украинский студент жалуется на нападение в рижском автосервисе

Иван, гражданин Украины, который полгода учится в Латвии, четыре месяца назад на своем автомобиле попал в аварию. Затем у него началась полоса неприятностей и проблем: дошло и до физического столкновения в автосервисе, которому Иван доверил ремонт своего автомобиля, сообщает программа LTV 4. studija.

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Сначала Ивану не повезло с виновником аварии, который попросил не вызывать полицию, а согласованное извещение обещал подписать только на следующий день. В результате Ивану пришлось в течение недели отлавливать этого человека, чтобы получить страховое возмещение.

Проблемы продолжились, когда дело дошло до выбора автосервиса из списка, предложенного страховщиком. Каждый день Ивану приходилось быть посредником между автосервисом и страховщиком, потому что работы в сервисе затягивались.

Инцидент с применением силы произошел, когда Иван в очередной раз пришел в автосервис. У него было много вопросов по ремонту машины, и к разговору подключился начальник сервиса. Произошел не слишком вежливый обмен мнениями, который перерос в физический конфликт. Как рассказал Иван передаче, начальник сервиса "с пеной у рта и красными глазами набросился на меня, вцепившись в куртку. Он пытался сбить меня с ног, но у него не получилось, потому что я не слабак. Он продолжал попытки, в результате теперь у меня синяки".

Как заявил представитель страховой компании Gjensidige Лаурис Земвалдс, это первая жалоба на применение физической силы со стороны автосервиса, с которым страховщик сотрудничает уже несколько лет. "Эта жалоба не останется без внимания, мы проведем переговоры с представителем сервиса", — сказал Земвалдс. Затем Gjensidige решит, продолжать ли сотрудничество.

Директор автосервиса утверждает, что заметил невежливое отношение Ивана к администратору и хотел защитить свою сотрудницу, при этом никто никого не бил. "Я по-русски попросил его понизить тон. Я попросил молодого человека не кричать и спросил, в чем проблема", — так описывает ситуацию Роланд Яунземс, член правления Latvijas apdrošinātāju autoserviss.

"Тогда молодой человек послал меня куда подальше, я ответил, что не будет так, как он хочет. Потом я взял его за куртку и подтолкнул к дверям. Он начал кричать, что на него напали, его избивают, хотя это у меня на руках синяки от его сопротивления. В полицию я не обращался", — говорит Яунземс.

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По словам Яунземса, сервису каждый день приходится сталкиваться с клиентами, которые хотят за деньги страховщика отремонтировать повреждения своего автомобиля, не имеющие отношения к конкретному ДТП. По мнению руководителя сервиса, именно это и было целью Ивана. "Раз в месяц появляются клиенты, которые думают, что у страховщиков работают дураки, и с них можно содрать деньги на дополнительный ремонт, не связанный с аварией", — говорит Яунземс.

Иван обратился в полицию, чтобы доказать свою правоту.