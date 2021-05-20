Умер один из пострадавших при пожаре в хостеле на Меркеля

Число погибших при пожаре в нелегальном хостеле на улице Меркеля в Риге выросло до девяти — умер один из пострадавших. Всё ещё остаются неопознанными трое из погибших, рассказал в интервью передаче «900 секунд» на телеканале TV3 начальник Госполиции Арманд Рукс.

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Девятый человек умер несколько дней назад — полученные во время пожара повреждения были настолько серьёзными, что выздоровление оказалось невозможным.

Что касается трёх неопознанных тел, то, по словам Рукса, у полиции есть предположения, кто это может быть, но подтверждения пока нет. Это, скорее всего, местные жители, а не иностранцы.

Полиции известно государство, куда уехал разыскиваемый хозяин хостела Эрнест Риекстс, но Рукс его не назвал. Вместо этого он обратился к Риекстсу с публичным призывом: «Господин Риекстс! Вы должны прийти, дать показания и объяснения, а не прятаться, потому что у вас всё равно не получится прятаться долго!»

Как сообщалось, при пожаре в хостеле погибли восемь человек, ещё шестеро были доставлены в больницу в среднетяжёлом состоянии. Из здания было эвакуировано 24 человека. Хозяин хостела объявлен в розыск.