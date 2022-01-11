Умерла сбитая пьяным водителем в Плявниеках восьмилетняя девочка
Foto: DELFI

Восьмилетняя девочка, сбитая вместе с мамой и бабушкой на пешеходном переходе в Риге, скончалась в больнице.

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Как уже сообщал портал Delfi, наезд был совершен 9 января в рижском микрорайоне Плявниеки на пешеходном переходе на ул. А.Сахарова.

В результате ДТП пострадала целая семья — 8-летняя девочка, мать и бабушка. Самые серьезные травмы получила девочка — ребенка после аварии доставили в Детскую клиническую университетскую больницу. Водитель, совершивший наезд, скрылся с места происшествия.

Благодаря информации, которая была предоставлена свидетелями аварии, полиции удалось оперативно задержать водителя — его Mercedes Benz обнаружили во дворе на ул. Дзеню.

Выяснилось, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения: в его организме констатировали около 3 промилле. Водительского удостоверения у мужчины не оказалось. Полиция начала уголовный процесс.

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