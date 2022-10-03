Управление охраны природы ищет автора видеоролика, на котором мужчина на автомобиле гонял медведя

Управление охраны природы (DAP) просит помощи жителей, чтобы выяснить автора видео, которое много раз было опубликовано в мессенджере Whatsapp. На ролике запечатлено, как некий мужчина на автомобиле с включенным задним ходом в темное время суток долго гоняет медведя-подростка по лесной дороге, сообщила руководитель Отдела коммуникации и природоведческого образования DAP Элина Эзериня.

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DAP обращает внимание на то, что мужчина намеренно побеспокоил животное, за что ему грозит административный штраф.

Видео длится две с половиной минуты и четко показывает погоню, происходящую на небольшой лесной дороге у границы, на что указывает желтый знак, видимый на видео. Это означает, что медведь находился на своей естественной территории, где его беспокойство строго запрещено.

Ведущий исследователь Латвийского государственного института леса Silava Янис Озолиньш подчеркнул, что, по мнению специалистов, это насильственное действие. Медведь не способен долго бегать. Кроме того, тогда, когда медведи готовятся к зимней спячке, им важно накопить резервы энергии, а не использовать их. Поэтому более длительная погоня за медведем может закончиться серьезными проблемами со здоровьем животного.

"В этом случае сформировалась и потенциально опасная ситуация для жителей. А именно, в случае, если навстречу шел или ехал на велосипеде человек, было бы гарантировано очень опасное столкновение", — отметил Озолиньш.

DAP призывает каждого, у кого есть информация об авторе этого видео и водителе автомобиля, связаться с учреждением по электронной почте pasts@daba.gov.lv или телефону 67 509 545.

"На видео запечатлено, как гоняют медведя-подростка. В темное время суток свет фар автомобиля создало для него ложный эффект, будто он бежит по длинному, освещенному туннелю. К счастью, медведя спас поворот дороги, позволив ему понять, что из туннеля можно выбраться, убежав в бок с дороги", — пояснила действия медведя директор Департамента охраны природы DAP.

Бурый медведь Ursos arctos является охраняемым видом и в Латвии, и в Европе, и по закону за умышленное беспокойство животного может быть наложен штраф до 700 евро.