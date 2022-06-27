Управление внутренней безопасности VID раскрыло нарушения в уничтожении акцизных товаров

Управление внутренней безопасности Службы госдоходов (VID) при содействии других структур ведомства и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провели более 15 обысков в рамках двух уголовных процессов. Задержаны трое сотрудников Управления по взысканию налогов Службы госдоходов и трое частных лиц, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением, подделке документов, незаконном обращении акцизных товаров в группе, а также легализации преступно нажитых средств.

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Директор Управления внутренней безопасности VID Айгарс Прусакс пояснил, что в результате как расследования, проведенного возглавляемым им структурным подразделением, так и Управлением по взысканию налогов Службы госдоходов, установлено, что задержанные занимались противоправной деятельностью, связанной с уничтожением акцизных товаров, изъятых у некоторых коммерсантов.

В ходе расследования у подозреваемых были обнаружены крупные суммы наличных денег, табачные изделия и более 1900 различных бутылок алкогольных напитков.

"Следует отметить, что помощь в выявлении преступной деятельности оказывали компании частного сектора, что ускорило выявление незаконной деятельности, так как для латвийских и иностранных предпринимателей, связанных с акцизными товарами, важны эффективность систем внутреннего контроля и добросовестная деловая практика в Латвии", — отметил Прусакс.

Трое из задержанных сразу же после задержания решили уволиться из VID, что не освобождает их от ответственности. Двое других отстранены от исполнения служебных обязанностей в VID, а суд решил заключить их под стражу.

К остальным задержанным позже были применены другие меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Генеральный директор Службы госдоходов Иева Яунземе отметила, что ведомство внедрило комплексную систему проверки сотрудников на основе рисков. Недобросовестные сотрудники вычисляютс путем анализа и оперативной работы.

Управление внутренней безопасности VID работает в тесном контакте с прокуратурой и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. В интересах следствия более подробная информация о ходе расследования пока не предоставляется.