Ушел из жизни бывший глава Рижского УВД Виктор Бугай
Foto: LETA

В минувшее воскресенье после тяжелой и продолжительной болезни на 78-м году жизни скончался полковник полиции, бывший начальник Рижского управления внутренних дел Виктор Федорович Бугай.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Виктора Федоровича отличало уважительное отношение к людям, готовность прийти на помощь каждому, преданность выбранному делу, профессионализм и ответственность. Ему и его сотрудникам пришлось в конце 80-х и лихих 90-х вести настоящую войну с преступным миром.

Среди сотрудников и коллег он пользовался признанным авторитетом и уважением. Виктор Федорович Бугай остался в памяти своих сослуживцев и подчиненных как профессионал высочайшего класса, принципиальный старший товарищ и офицер в истинном понимании этого слова.

Портал Delfi выражает соболезнования родным и близки Виктора Федоровича.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Wolt в Латвии празднует трехлетие!