Ушел из жизни бывший глава Рижского УВД Виктор Бугай

В минувшее воскресенье после тяжелой и продолжительной болезни на 78-м году жизни скончался полковник полиции, бывший начальник Рижского управления внутренних дел Виктор Федорович Бугай.

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Виктора Федоровича отличало уважительное отношение к людям, готовность прийти на помощь каждому, преданность выбранному делу, профессионализм и ответственность. Ему и его сотрудникам пришлось в конце 80-х и лихих 90-х вести настоящую войну с преступным миром.

Среди сотрудников и коллег он пользовался признанным авторитетом и уважением. Виктор Федорович Бугай остался в памяти своих сослуживцев и подчиненных как профессионал высочайшего класса, принципиальный старший товарищ и офицер в истинном понимании этого слова.

Портал Delfi выражает соболезнования родным и близки Виктора Федоровича.