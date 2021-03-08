Установлен возможный виновный в похищении пушки в Екабпилсе
Foto: LETA

В ходе расследования в рамках уголовного процесса по факту кражи пушки в Екабпилсе, удалось установить возможное виновное лицо. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

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Как ранее сообщалось, 24 февраля около 9 часов утра в Екабпилсе с Мемориала советским воинам на ул. Ригас пропала пушка. Полиция возбудила уголовный процесс. В ходе расследования был установлено возможное виновное лицо, которое призналось в демонтаже пушки. Также стражи порядка идентифицировали тракторную технику, с помощью которой была проведен демонтаж, и место ее нахождения — Даугава.

Первоначально уголовный процесс был начат по 18-й части Уголовного закона - о преступном деянии против имущества, однако, сейчас он переквалифицирован по части первой статьи 229-й Уголовного закона - перемещение памятника культуры государственного значения. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, принудительные работы или денежный штраф.

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