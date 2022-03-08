Утром при пожаре в Талсинском крае погиб человек
Foto: LETA

Рано утром во вторник в Талсинском крае при пожаре погиб человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

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Около семи утра пожарные получили вызов в Либагскую волость Талсинского края. В одноэтажном деревянном доме горела комната, площадь пожара составляла 25 квадратных метров. В ходе тушения в доме был найден погибший человек. Пожарной сигнализации в здании не было.

В понедельник вечером в VUGD поступил вызов из Броцени, горел садовый дом площадью 25 квадратных метров. Из пожара удалось спасти человека, он был передан медикам.

Также в понедельник вечером пожарные получили вызов на улицу Таутас в Балви, где произошла утечка газа. Из здания до прибытия работников VUGD было эвакуировано пять человек, а после было эвакуировано еще десять. Двое пострадали и были переданы медикам. Работники Latvijas propāna gāzes ликвидировали утечку.

Всего за сутки было получено 51 вызовов — 15 на пожары (один из них — загоревшаяся сухая трава), 29 на спасательные работы, семь ложных вызовов.

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