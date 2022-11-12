Утром в субботу в Риге в ДТП погиб человек

Авария произошла около шести утра на перекрестке Карля Улманя гатве и Виенибас гатве: автомашина съехала с проезжей части, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

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Пострадавший от полученный травм скончался на месте аварии. Государственная полиция работает на месте происшествия и выясняет обстоятельства произошедшего.

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте сообщила, что спасатели при помощи гидравлических инструментов извлекли пострадавшего из машины и освободили проезжую часть.

Врачи Неотложной медицинской помощи, прибыв на место аварии, констатировали смерть пострадавшего.