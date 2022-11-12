Утром в субботу в Риге в ДТП погиб человек
Foto: Shutterstock

Авария произошла около шести утра на перекрестке Карля Улманя гатве и Виенибас гатве: автомашина съехала с проезжей части, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Пострадавший от полученный травм скончался на месте аварии. Государственная полиция работает на месте происшествия и выясняет обстоятельства произошедшего.

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте сообщила, что спасатели при помощи гидравлических инструментов извлекли пострадавшего из машины и освободили проезжую часть.

Врачи Неотложной медицинской помощи, прибыв на место аварии, констатировали смерть пострадавшего.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Движение – жизнь. Где активно отдохнуть в Вентспилсе
Как много ты знаешь об электронной подписи? Ответь и выиграй iPad (текст на латышском)
Движение – жизнь. Где активно отдохнуть в Вентспилсе
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Экологичная и стильная обувь: актуальные тенденции и рекомендации
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Идеи для школьников и учителей: образовательный туризм в Вентспилсе