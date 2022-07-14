Утром в Валмиере перевернулся микроавтобус с пятью пассажирами

Ранним утром в четверг в Валмиере, на Валмиерском шоссе, произошла авария — перевернулся грузовой микроавтобус. Внутри находилось как минимум пять человек, выяснило агентство LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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VUGD получила вызов на место происшествия в 4:16. Из перевернувшегося грузового микроавтобуса своими силами выбрались четыре человека, а еще одного из транспортного средства достали спасатели — и передали медикам, которые также прибыли на место происшествия.

По обобщенным данным Госполиции, за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий, в 15 из них пострадали люди — всего 16 человек.

В Видземе не было ни одного пострадавшего, в Рижском районе на дорогах получили травмы 12 человек, по два человека пострадали в Курземе и в Латгале.

Среди пострадавших в ДТП травмы получил один пешеход, шесть велосипедистов и четыре водителя электросамокатов.

В четверг на дорогах Латвии полиция остановила 189 нарушителей скорости, восемь пьяных водителей и двух агрессивных водителей.