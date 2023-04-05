Уволенная за бездействие сотрудница полиции подала в суд

На прошлой неделе Административный районный суд рассмотрел заявление Анастасии Цвирко, оспаривающей решение Государственной полиции о применении к ней дисциплинарного взыскания - увольнения со службы, сообщает Latvijas avīze. Речь идет о конфликте, когда был избит молодой человек с украинским флагом.

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Весной прошлого года широкий резонанс получило происшествие в Риге, когда 20 мая был избит молодой человек с украинским флагом на плечах. Цвирко - та самая, теперь уже бывшая инспектор юрмальской криминальной полиции, которая "не видела", как ее друг Валерий Лазарев избивал молодого человека.

Нападавший еще не осужден, а его подруга, которая все видела, но не вмешалась, а потом еще и препятствовала расследованию, судится из-за того, что была уволена из полиции. Со службы Цвирко уволена, поскольку было установлено, что она недобросовестно и неэтично вела себя как сотрудник полиции, агрессивно и неуважительно относилась к полицейским, выполнявшим свои обязанности, ввела следствие в заблуждение и не сотрудничала в раскрытии преступления и поиске разыскиваемого лица. Госполиция считает, что тем самым Цвирко причинила существенный ущерб, который не может быть устранен более мягким дисциплинарным взысканием.

Судья Административного районного суда Эдгар Биезайс, рассмотрев заявление Цвирко и материалы дела, констатировал многочисленные противоречия, что привело его к выводу о том, что истица исказила события, пытаясь скрыть свою вину, чтобы избежать ответственности.

Независимо от того, обжалует ли Цвирко решение судьи, в следующем месяце ей вновь придется предстать перед судом, на этот раз в качестве обвиняемой. Цвирко обвиняется в совершении уголовного преступления по части 1-й статьи 319-й Уголовного закона - бездействие должностного лица. За такое преступление она может быть приговорена к лишению свободы на срок до трех лет.