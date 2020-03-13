В 2017-м году в бассейне утонул 4-летний ребенок: полиция просит отозваться свидетелей

Бюро криминальной полиции Курземского региона продолжает досудебное расследование трагедии, которая произошла 4 октября 2017 года в малом бассейне SIA Olimpiskais centrs Ventspils. Напомним, в тот день во время занятий там утонул 4-летний мальчик.

В этой связи полиция просит отозваться посетителей, которые были в малом бассейне 4 октября в период с 16.00 до 18.00. Информация, предоставленная свидетелями, нужна, чтобы подтвердить показания и уточнить информацию до того, как принять решение о дальнейших действиях с уголовным делом.

Информацию просят сообщать по телефонам: 63604719 (по рабочим дням с 08.00 до 16.30) или 110 (круглосуточно). Анонимность гарантируется. Также свидетельские показания можно анонимно отправить на мейл uzticiba@vp.gov.lv.

Несчастный случай произошел в малом плавательном бассейне. На самом глубоком месте его глубина составляет 1,22 метра, а на самом мелком — 75 сантиметров. Несчастный случай произошел на мелководье, где проходят занятия для четырехлетних и пятилетних детей. Тренер ведет занятия, стоя спиной к самой глубокой части бассейна и раздавая инструкции тем ученикам, которые находятся на мелководье.

На вопрос, были ли у погибшего мальчика какие-либо проблемы со здоровьем, управляющий парком Марис Миллерс ответил, что такой информации у него нет. Известно, что в момент трагедии на занятии присутствовали 15 детей.