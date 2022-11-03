В Агенскалнсе сбит пешеход: полиция просит отозваться свидетелей ДТП

Госполиция просит отозваться свидетелей дорожного инцидента, оторый произошел 2 ноября, в 14. 00, в Риге, на перекрестке улиц Мелнсила и Капселю. В это время неизвестное транспортное средство сбило пешехода, после чего водитель скрылся.

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Информацию об этой аварии полиция просит сообщать по телефонам: 67219782 или 110.