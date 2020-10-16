В Агенскалнсе украли сейф с деньгами: работник магазина спустил деньги на азартные игры

В начале недели Земгальский участок Рижского регионального управления полиции (РРУП) получил информацию о том, что в одном из магазинов в Агенскалнсе, в ночь на понедельник был похищен сейф, в котором хранилось около 3000 евро.

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Как отмечают в РРУП, после просмотра записей камер видеонаблюдения полиция установила, что кражу совершил 32-летний работник этого же магазина. Как видно на записи, он открыл магазин своими ключами и пока был в помещениях, его сообщница стояла на улице и следила за обстановкой.

По данным РРУП, 13 октября подозреваемого и его 25-летнюю сообщницу задержали в Зиепниеккалнсе. Свою вину в содеянном они признали, а также рассказали, что примерно 2000 евро уже успели истратить на игровые залы. В ходе обыска у задержанных изъяли 1060 евро. Обнаружить сейф пока не удалось.

Известно, что задержанный ранее уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, а также был судим за имущественные преступления, включая кражи и грабежи. Женщина ранее не судима. Следствие продолжается.