В Айзкраукльском крае в лесу потерялся подросток

Сотрудники Айзкраукльского участка Земгальского регионального управления Государственной полиции разыскивают пропавшего без вести Юриса Политерса, 2006 года рождения.

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7 августа 16-летний подросток вместе с родственниками собирал ягоды в лесу в Даудзенской волости Айзкрауклского края, и заблудился.

Приметы подростка: одет в черные мешковатые спортивные штаны и черную футболку. На ногах - серые резиновые сапоги.

Госполиция призывает всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Юриса Политерса или другими сведениями, имеющими отношение к розыску мальчика, звонить по телефону 25488602 или 110.