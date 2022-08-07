В Айзкраукльском крае в лесу потерялся подросток
Foto: Juris Politers

Сотрудники Айзкраукльского участка Земгальского регионального управления Государственной полиции разыскивают пропавшего без вести Юриса Политерса, 2006 года рождения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

7 августа 16-летний подросток вместе с родственниками собирал ягоды в лесу в Даудзенской волости Айзкрауклского края, и заблудился.

Приметы подростка: одет в черные мешковатые спортивные штаны и черную футболку. На ногах - серые резиновые сапоги.

Госполиция призывает всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Юриса Политерса или другими сведениями, имеющими отношение к розыску мальчика, звонить по телефону 25488602 или 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai