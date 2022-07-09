В аварии на Лиепайском шоссе погибли водители автомобилей Volvo и Renault

В тяжелом дорожно-транспортном происшествии (ДТП), которое в пятницу произошло на Лиепайском шоссе в Бабитской волости, погибли водители двух легковых автомобилей, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вчера около полудня в Бабитской волости столкнулись три легковых и два грузовых автомобиля — Chrysler Sebring, Volvo XC 90, Renault Espace, Mercedes Benz Actros с полуприцепом Smitz и Scania с цистерной, из которой вылилось около 20 тонн топлива. В результате аварии погибли водители Volvo и Renault, а еще пять человек получили различные травмы.

Еще одна тяжелая авария в пятницу произошла в Ритской волости Екабпилсского края. В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля.

Авария произошла в 16:46 на автодороге Нерета-Акнисте (P73). Автомобиль VW Polo, которым управляла женщина 1956 г. рожд., съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля 1966 г. рожд., три человека с различными травмами доставлены в больницу, а еще один от госпитализации отказался.

В целом за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 125 автоаварий, три человека погибли и 25 пострадали. Среди пострадавших — один пешеход и три водителя электросамокатов.