В аварийном здании на улице Матиса рухнули перекрытия
Foto: Rīgas dome

Ночью 13 апреля в аварийном здании на улице Матиса, 54, рухнули перекрытия, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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Поскольку бывший жилой дом классифицирован как развалина категории А, в нем никто не живет, и пострадавших нет.

На месте происшествия дежурит экипаж полиции, огорожена часть улицы, что нужно иметь в виду водителям.

Департамент имущества Рижской думы собирается начать работу по демонтажу уже 15 апреля. Деньги будут взысканы с владельцев здания.

10 марта Рижская дума издала указ о приведении в порядок здания в принудительном порядке, но никаких действий со стороны владельцев не последовало.

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