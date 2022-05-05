В Австрии подрались гастарбайтеры из Латвии и Словакии: трое госпитализированных

В Ландекке (федеральная земля Тироль, Австрия) на прошлой неделе произошла драка между сотрудниками отеля из числа граждан Латвии и Словакии.

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По данным австрийских СМИ, в конфликте, который произошел в доме, где проживал персонал отеля, участвовали два гражданина Латвии в возрасте 29 и 32 лет и шесть словаков в возрасте от 18 до 42 лет. Что послужило причиной драки, разбирается полиция.

Известно, что в ходе потасовки пострадали пять человек, повреждены две двери и различные предметы мебели. Двое граждан Латвии и 30-летний словак, получившие травмы, доставлены в больницу. Еще двум словакам медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

Следствие продолжается.