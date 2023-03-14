В Австрии пострадал лыжник из Латвии: он госпитализирован с серьезными травмами

В минувший понедельник в больницу Шваца был доставлен лыжник из Латвии, получивший серьезные травмы при падении во время катания с гор.

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По данным полиции, 47-летний мужчина находился на красной трассе ледника Хинтертукс в австрийских Альпах.

По словам пострадавшего, он проглядел левый поворот на горнолыжном склоне, который называют "Черная сковородка", врезался в защитную сетку и упал за край трассы.