В Австрии пострадал лыжник из Латвии: он госпитализирован с серьезными травмами

В минувший понедельник в больницу Шваца был доставлен лыжник из Латвии, получивший серьезные травмы при падении во время катания с гор.
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По данным полиции, 47-летний мужчина находился на красной трассе ледника Хинтертукс в австрийских Альпах.
По словам пострадавшего, он проглядел левый поворот на горнолыжном склоне, который называют "Черная сковородка", врезался в защитную сетку и упал за край трассы.
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