В автобусе, попавшим в аварию в Айнажи, находились украинские военные

В субботу, 26 ноября, в Айнажи случилась авария с участием грузовика, легкового автомобиля и автобуса Scania. В результате ДТП погиб водитель автобуса, в котором находились украинские военные, сообщили агентству BNS в Вооруженных силах Эстонии.

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Авария произошла около 19:20 на шоссе Рига-Айнажи недалеко от эстонской границы.

"В дорожно-транспортном происшествии пострадал один военнослужащий Вооруженных сил Эстонии, он доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает. Другие пострадавшие в аварии пассажиры автобуса — военнослужащие Вооруженных сил Украины - тоже находятся в больнице", - заявили Вооруженные силы Эстонии.

В дорожно-транспортном происшествии в Айнажи на севере Латвии с участием грузовика, легкового автомобиля и автобуса пострадали 26 человек (трое из них получили тяжелые травмы), один человек погиб.

В аварию попал автобус эстонской транспортной компании "MK autobuss". Всего в автобусе находилось 48 человек — 46 пассажиров и два водителя автобуса. Автобус ехал из Эстонии в Польшу. Жителей Латвии среди пассажиров автобуса не было.

Пострадавших доставили в Видземскую больницу, Пярнускую больницу и Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу. 17 человек не получили опасных для здоровья травм, но в целях безопасности были доставлены в больницу для освидетельствования и, при необходимости, дополнительных обследований.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс сообщил Latvijas Radio, что пострадавшим в аварии была оказана максимальная поддержка как со стороны минобороны, так и со стороны МВД.

"Если бы мы заранее знали, что такое движение (автобуса) имеет место, возможно, мы бы как-то помогли до этого (аварии), с конвоем, с сопровождением. Но получилось так, как получилось", — сказал Пабрикс.

В эстонской компании "MK autobuss" пояснили, что автобус выполнял чартерный рейс. Водитель автобуса (граджанин Эстонии), находившийся за рулем, скончался на месте ДТП, а второй водитель автобуса доставлен в больницу с переломом ноги. По словам выжившего водителя, встречный грузовик не справился с управлением и врезался в автобус со стороны водителя. На месте аварии условия движения на дороге были очень плохими из-за снегопада.

Госполиция Латвии возбудила уголовное дело по факту столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Айнажи. Точная причина дорожно-транспортного происшествия будет выяснена в уголовном процессе.