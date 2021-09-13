В автобусе Вентспилс — Рига и Рига-Вентспилс ездил заболевший Covid-19 пассажир
Foto: LETA

По информации Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ),
в ходе эпидемиологического расследования эпидемиологи установили, что в автобусе, который ехал по маршруту Вентспилс — Рига (8 сентября, в 08.05, SIA NORMA-A nr. 7955) и обратно по маршруту Рига — Вентспилс (8 сентября, 15.00, SIA Ventspils reiss autobusu nr. 7955), а также 9 сентября из Вентспилса в Ригу и обратно из Риги в Вентспилс (SIA Ventspils reiss autobusu nr. 7955), находился заболевший Covid-19 пассажир.

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Пассажиров, которые ехали в этих автобусах, просят следить за своим здоровьем и при появлении симптомов вирусного заболевания оставаться дома, а также связаться с семейным врачом.

SPKC напоминает, что в таких случаях быстрее узнать, что вы были в контакте с больным, поможет приложение Apturi Covid.

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