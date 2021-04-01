В банке задержали мужчину с пистолетом и ножом в кармане

В минувшую среду в елгавском филиале банка Citadele на ул. Лиела был задержан мужчина, у которого при проверке нашли пистолет, выкидной нож и газовый баллончик. Об этом сообщает новостной портал Novaja.lv.

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Охранная фирма получила сигнал тревоги из филиала банка Citadele около 14.00. В банк без защитной маски вошел мужчина, который не был предварительно записан на визит.

Получив отказ и приглашение записаться на визит, "посетитель" начал вести себя агрессивно, грубить работникам и курить в помещениях. На место происшествия явился охранник Владимир Загорский и начал в помещении банка переговоры с мужчиной, который вытащил газовый баллончик и вел себя неадекватно.

Охранник, выведя агрессивного мужчину на улицу, вызвал на экипаж Елгавской городской полиции самоуправления. Прибывшие стражи порядка нашли у 44-летнего елгавчанина пневматическое оружие, заряженное дробью, выкидной нож, телескопический стек и газовый баллончик.

Из-за оказанного хулиганом сопротивления его пришлось повалить на землю и надеть наручники, а затем передать Госполиции. В отношении задержанного начат уголовный процесс за хулиганство.