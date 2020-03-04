В Бауске между молодыми людьми вспыхнул конфликт, полиция начала криминальный процесс

В понедельник, 2 марта, в Бауске вспыхнул конфликт между несколькими молодыми людьми, в результате которого два человека, участвовавших в конфликте, получили ранения, а два автомобиля, которые принадлежали вовлеченным в конфликт людям, были повреждены. Полиция начала криминальный процесс.

2 марта после девяти часов вечера Баусский полицейский участок Земгальского регионального управления Госполиции получил информацию о вспыхнувшем конфликте между несколькими молодыми людьми. Полиция сообщила, что двое участников конфликта получили телесные повреждения, а две машины, которые принадлежали вовлеченным в конфликт людям, были повреждены.

Полиция начала уголовный процесс по факту хулиганства, которое совершено группой лиц и связано с нанесением увечий жертве или повреждением имущества. Закон за совершение этого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, либо арест, либо принудительные работы, либо денежный штраф, либо пробационный надзор до трех лет.

Вскоре после конфликта сотрудники правоохранительных органов заметили на камерах видеонаблюдения в Бауске сразу несколько компаний молодых людей и решили организовать проверки, в ходе которых были проверены 34 молодых человека.

В ходе проверок у сотрудников полиции появились подозрения, что молодые люди могли применять наркотические или психотропные вещества, поэтому 13 молодых людей были доставлены в медицинское учреждение на проведения экспертизы. Кроме того, полиция составила 13 протоколов об административных правонарушениях.

После получения результатов экспертизы будут приняты дальнейшие меры. В настоящее время полиция продолжает расследование с целью выяснения всех обстоятельств случившегося.