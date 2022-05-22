В Бауске задержаны браконьеры, ловившие сетью миногу и вимбу

В Бауске в районе Кирбаксала, где сливаются реки Мемеле и Муса, работники Бауского участка Земгальского регионального управления Государственной полиции обнаружили ловлю рыбы запрещенными снастями и приемами.

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В одну из ночей сотрудники правоохранительных органов в Бауске на территории парка Пилскалнс, куда транспортным средствам въезд запрещен, заметили припаркованную машину. При осмотре территории, на берегу Кирбаксалы в месте слияния рек Мемеле и Муса полицейские обнаружили черные мешки с живой рыбой - пятью миногами и семью вимбами. В реке были замечены запрещенные снасти, после чего полиция убрала незаконно установленную браконьерами рыболовную сеть.

Около места незаконной рыбалки на берегу реки полиция заметила двух мужчин, которые сначала утверждали, что просто вышли на прогулку. Предполагаемые преступники - мужчины 1988 и 1998 г.р. Один из них ранее попадал в поле зрения правоохранителей по факту различных правонарушений.

Возбуждено дело об административном правонарушении, материалы дела будут направлены в Государственную экологическую службу. Согласно Закону о рыболовстве, за ловлю рыбы запрещенные снастями на физическое лицо налагается штраф в размере от 130 до 700 евро, также ему может быть запрещено право на рыболовство сроком до двух лет.

Полиция призывает население Латвии быть бдительным, и в случае мелкомасштабного промысла рыбы сообщать в полицию по номеру 110 или лично в ближайший полицейский участок.