В Бауском крае водитель Opel врезался в дерево и погиб

5 августа примерно в 18:10 в волости Вецумниеки в Бауском крае водитель Opel съехал с дороги и врезался в дерево, в результате чего скончался на месте, сообщает пресс-служба Государственной полиции. Обстоятельства аварии выясняются.

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Всего за минувшие сутки, 5 августа, в Латвии зарегистрировано 91 дорожно-транспортное происшествие. В ДТП пострадали 13 человек, один человек погиб.

В сфере дорожного движения вынесено 321 административное правонарушение, в том числе 147 - за превышение скорости и одно - за агрессивное вождение. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено 9 дел об административных правонарушениях и 13 уголовных дел.