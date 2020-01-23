В Беларусь из Латвии и Литвы по заниженной в два раза стоимости ввезли 30 тягачей

Витебскими таможенниками раскрыта схема незаконного ввоза фирмой-перевозчиком, зарегистрированной в Казахстане, на территорию ЕАЭС 30 транспортных средств.

Как отмечает пресс-центр Таможенного комитета Республики Беларусь, 18 седельных тягачей и 12 полуприцепов в разное время перемещались через автодорожные пункты пропуска "Урбаны" и "Григоровщина" (белорусско-латвийская граница), а также "Каменный лог" и "Бенякони" (белорусско-литовская граница).

Было установлено, что при таможенном декларировании представлялись документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости транспортных средствах: она занижалась практически в два раза. Реальная стоимость каждого транспортного средства составляла от 3 500 до 37 000 евро, а заявленная — от 1 800 до 17 000 евро.

Перевозчик занижал стоимость транспортных средств с целью уклонения от уплаты таможенных пошлин и налогов в полном объеме. Белорусская таможня начала административные процессы. Также по признакам преступления проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства.