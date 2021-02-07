В ближайшие недели суд может оставить без жилья пятерых владельцев квартир, которыми воспользовались мошенники

Из-за мошенников и затянувшегося полицейского расследования семья латвийского художника Айварса Вилипсонса может остаться без квартиры. Полиция намеревается конфисковать жилье в пользу государства, потому что выяснилось: до того как Вилипсонс приобрел ее, она была получена одним из прежних владельцев по мошеннической схеме с помощью поддельного завещания. Об этом сообщает передача De facto Латвийского телевидения.

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В ближайшие неделя суд рассмотрит вопрос о конфискации ряда квартир у так называемых "благочестивых получателей" — людей, которые купили жилье, не зная, что оно, возможно, в свое время было получено незаконным путем. Госполиция призывает отнять данные квартиры, сообщила передача De facto Латвийского телевидения.

Одним из таких случаев, как сообщала передача две недели назад, была квартира художника Айварса Вилипсонса — выяснилось, что до того, как он ее приобрел, квартира была получена одним из прежних владельцев по мошеннической схеме с помощью поддельного завещания.

Ирония заключается в том, что, хотя уголовный процесс управлением Госполиции Рижского региона был начат в еще 2014 году, полиция как минимум три года (до 2017-го, когда Вилипсонс покупал квартиру) не проинформировала Земельную книгу о ведущемся следствии. При оформлении документов в Земельной книге ничто не предвещало беды.

Аналогичный случай произошел с Ириной Бейнарович, которая в 2015 году купила квартиру на ул. Авоту. В 2019 году полиция заявила, что накладывает арест на этот объект.

"Я сразу пошла в суд. Помню, что пыталась узнать какие-то детали. А мне улыбнулись и сказали — вам не повезло", — вспоминает Ирина. Впоследствии прокуратура официально признала, что расследование в первые его годы было затянуто.

"На свой день рождения получила сообщение, что арест продляют. Я пытаюсь оспорить это решение, делая особый акцент на том, что в 2019 году прокурор уже пришла к выводу, что дело затягивалось", — рассказывает владелица квартиры на ул. Авоту.

Согласно судебной базе данных, в ближайшие недели, как можно понять, будут рассматриваться вопросы о конфискации как минимум пяти таких объектов недвижимости. В частости, единственное жилье может потерять пенсионерка, которую представляет адвокат Арманд Раса. По его словам, в 2019 году их заверяли, что "ничего страшного не произойдет — скорее всего, арест [недвижимости ]на пару лет, а потом его снимут". Однако сейчас следователь уже требует отчуждения квартиры в пользу государства.

Адвокат считает, что в случае с такого рода мошенничеством "преступно нажитым имуществом" следует считать не саму квартиру, а деньги, которые возможные мошенники получили в момент акта продажи.