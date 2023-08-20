В Болдерайском карьере, в Даугаве и в озере под Резекне утонули три человека

В субботу, 19 августа, в Латвии в водоемах утонули три человека. Два несчастных случая произошло в Риге, еще один - в Резекненском крае, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

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В Риге утром 19 августа один погибший человек был поднят из Даугавы, а днем - из Болдерайского карьера.

А в 15:00 спасатели отправились к озеру Мейрану в Резекненском крае, где у одного из купающихся могли возникнуть проблемы со здоровьем. На остров на озере прибыли медики, но вернуть человека к жизни они не сумели. Позже спасатели на лодке вывезли покойника с острова на берег озера.

За минувшие сутки, 19 августа, в ГПСС поступило 79 вызовов: 20 из них - на пожары, 45 - на аварийно-спасательные работы, а 14 вызовов оказались ложными.