В больнице скончался 30-летний мужчина, упавший с электросамоката в состоянии алкогольного опьянения

Два дня назад в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) скончался 30-летний мужчина, который попал в аварию, управляя электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения. Врачи месяц боролись за его жизнь. С ростом популярности электросамокатов в рижские больницы ежедневно доставляют десятки травмированных людей с переломами рук или ног. При более тяжелых травмах врачи проводят операции на черепе. Многим в будущем грозит инвалидность. Об этом пишет портал LSM.lv.

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В реанимации неврологического отделения Восточной больницы очень тихо. Два дня назад здесь умер новый пациент.

"У нас было печальное событие, 30-летний мужчина… Мы больше месяца боролись за улучшение его состояния. Он был на мероприятии на работе. На дворе была поздняя ночь. Решил вернуться домой на электросамокате. Упал. Не обошлось без алкоголя. Последствия были очень серьезными. Перелом черепа и обширное кровоизлияние", — рассказал исполняющий обязанности руководителя отделения неврологии и нейрохирургии RAKUS Каспарс Аусландс.

"Бывают случаи со смертельным исходом. Не очень часто, но к сожалению. Погибают в основном те, кто практикует езду без шлема и в состоянии алкогольного опьянения", — добавил Аусландс.

Травматолог-ортопед Лаура Андерсоне отметила: "Каждый день у нас как минимум один [пациент], а так — три, четыре, десять. И особенно в пятницу вечером. Поступают по два-три человека. И не только они нас беспокоят. Поступают пациенты, которых сбили с ног водители электросамокатов. Некоторые клянутся, что больше никогда не будут ездить на электросамокатах, но есть и те, кто винит во всем дороги и пешеходов. При этом у большинства из них нет ни прав, ни знаний, как ездить".

Врач отметила, что некоторые из молодых людей спустя годы станут инвалидами из-за того, что конечность не будет работать, как прежде.

"Такие повреждения необратимы. Развивается артроз, движение конечности становится ограниченным", — предупредила она.

Врачи не верят, что полный запрет на самокаты что-либо изменит. Но считают, что контроль должен быть и частый, потому что редко у кого из поступивших в больницу водителей электросамокатов в крови меньше одного промилле алкоголя.