В больницы с признаками перегрева доставлены 15 человек

За минувшие сутки, 25 июня, в латвийские больницы с признаками перегрева доставлены 15 человек, сообщили агентству ЛЕТА в Службе неотложной медицинской помощи.
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Всего медики выезжали на 29 вызовов, связанных с перегревом.
Поступило также два вызова к людям, подавившимся шашлыком. Один человек был доставлен в больницу, а другой откашлялся самостоятельно, поэтому в госпитализации необходимости не было.
Также один вызов был связан с утонувшим человеком.
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