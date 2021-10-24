В центре города сбиты два пенсионера: возможно, водитель дрифтовал

По информации Skaties.lv, в минувшую субботу в 12.45, в Бауске, на ул. Салату молодой мужчина, управлявший автомобилем BMW, совершил наезд на прохожих 1950 и 1952 г.р. С места аварии их доставили для оказания помощи в больницу.

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Как отметила свидетельница ДТП, водитель, которому на вид около 20 лет, дрифтовал на улицах города и не смог справиться с управлением автомобилем.

Полиция пока не подтвердила версию свидетельницы, отметив лишь, что начат уголовный процесс, в рамках которого будут расследованы все обстоятельства.